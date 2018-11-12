وأخيراً.. "كورولا 2020" ستظهر قريباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد شركة "تويوتا" اليابانية العالمية للكشف عن سيارتها "كورولا 2020" سيدان الجديدة، وذلك في معرض غوانغزهو الصيني للسيارات، في 17 تشرين الثاني الجاري. وتعدّ هذه السيارة من الجيل الـ12 من كورولا، لا سيما وأن سيارات "الهاتشباك" من تويوتا، قد أطلقت إلى الأسواق العالمية قبل أشهر.

ووفقاً لموقع "Cars Direct"، فإن السيارة الجديدة "كورولا 2020" ستكون شبيهة بشقيقتها "الهاتشباك" من ناحية التصميم، كما أنها تتميز بمواصفات جديدة رائعة، حيث قد تعتبر من أكثر سيارات "كورولا" جمالاً. ومن أبرز مواصفات السيارة الجديدة أنّها تتمتع بمحرك متطور ووزن خفيف، كما أن استهلاكها للوقود باتَ أقل، وأداؤها أكثر ديناميكية.

كذلك، فإنّ سيارة "كورولا سيدان" ستتميز بمصابيح LED ناعمة على شكل حرف J، كما سيكون هيكلها ذات ديناميكية هوائية مع هوية رياضية بعض الشيء.

وعلى الرغم من تحفظ الصانع الياباني على مواصفات سيارته الجديد، إلا أن الترجيحات الأولية تشير إلى أن سيارة كورولا 2020 سيدان ستتوفر بعدد من المحركات تتضمن التالي :

- محرك سعة 1.2 لتر بقوة 114 حصان .

- محرك سعة 1.8 لتر .

- محرك 4 سلندر سعة لترين يولد قوة 168 حصان .

وستتوفر نسخة هجينة (هايبرد) من طراز تويوتا كورولا سيدان.

مصدر الصورة: تويوتا 2019 Motor Trend

للمزيد:

جديد التقنية: دراجة كهربائية خارقة.. إليكم ميزاتها وسعرها