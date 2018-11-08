جديد التقنية: دراجة كهربائية خارقة.. إليكم ميزاتها وسعرها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أطلقت شركة "أرك" البريطانية دراجتها النارية الجديدة Arc Vector الكهربائية الخارقة، كاشفة عن العديد من مواصفاتها المميزة، معلنةً عن إنتاج 399 نسخة منها خلال العام 2018 بسعر 90 ألف جنيه أسترليني.

ولفتت الشركة إلى أنّ "الدراجة النارية الجديدة تنطلق بسرعة قصوى تبلغ 240 كلم/س، مع مدى سيرٍ يصل إلى 320 كلم"، موضحةً أنّها "تحتوي أيضاً على العديد من التجهيزات الإضافية مثل الملابس ذات التقنية العالية، والتي تشتمل على خوذة بها شاشة Head-up وكاميرا خلفية مدمجة، بالإضافة إلى جاكت ذكي يعمل على حزمة من المستشعرات اللمسية، والتي تحذر من الخطر بواسطة الاهتزاز".

ويبلغ وزن Arc Vector 220 كغم من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.7 ثانية فقط.

مصدر الصورة: Uncrate

للمزيد:

آبل مستمرّة في إبطاء هواتفها القديمة.. وهكذا يمكنكم منعها!