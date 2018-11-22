تعرف على نظام جاكوار الجديد الذي سيحل مشاكل المرور (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

طورت شركة جاكوار نظام مساعدة يهدف إلى تسيير حركة المرور وترشيد استهلاك الوقود وتقليل التوتر النفسي أثناء القيادة في المدن الذكية المستقبلية.





وأوضحت الشركة البريطانية أن نظام المساعدة GLOSA المبتكر، الذي قامت بتجهيز أيقونتها F-Pace به، يعتمد على تقنية V2X، أي الاتصال بين المركبة والبنية التحتية (Vehicle to infrastructure).



ويعد هذا الاسم اختصارا للمصطلح (Green Light Optimal Speed Advisory)، أي توصية بالسرعة المثالية لإشارة المرور الخضراء، حيث تتواصل السيارة مع إشارات المرور لإعطائها توصيات بالسرعة الصحيحة قبل الإشارات.





وتضمن هذه الطريقة تدفقاً سلساً لحركة المرور وخالية من التوتر، ويساعد الالتزام بتوصيات النظام على تقليل مدة الانتظار أمام الإشارات الحمراء، وتجنب مناورات الكبح الشديدة والتسارع لدى الإشارات الصفراء، وهو ما يساعد على ترشيد استهلاك الوقود.



وأشارت جاكوار إلى أن طرح نظام GLOSA بشكل قياسي يتوقف على تحديث إشارات المرور وتجهيزها بالنظام الجديد.

مصدر الصور : www.express.co

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