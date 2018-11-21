إندونيسيا: العثور على 6 كلغ من البلاستيك بمعدة حوت نافق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (cbc.ca)

عُثر على حوت نافق على أحد الشواطئ في جنوب شرقي جزيرة سولاويسي، وكانت في معدته مجموعة كبيرة من النفايات البلاستيكية، مثل جوارب وأكواب بلاستيكية، مما سبّب قلقاً لأنصار البيئة ومسؤولين في الحكومة، في واحدة من أكبر دول العالم الملوثة بالبلاستيك.

قال مسؤول في محمية إندونيسية إن رجل إنقاذ في محمية واكاتوبي الوطنية عثر على جسد الحوت البالغ طوله 9.5 متر، والذي ينتمي إلى فصيلة حيتان العنبر، في وقت متأخر يوم الاثنين، بالقرب من الحديقة، بعد أن تلقى تقريراً من أنصار البيئة بأن القرويين قد طوّقوا الحوت الميت.

وقال رئيس الحديقة هيري سانتوسو، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس»، إن مجموعة من الباحثين للحفاظ على الحياة البرية في البلاد، عثروا على قرابة 6 كيلوغرامات من النفايات في معدته، ما يقرب من 115 كوباً بلاستيكياً و4 زجاجات و25 كيساً من البلاستيك، لتصل النفايات لأكثر من 1000 قطعة متنوعة من البلاستيك.

والمحمية مقصد شهير للغطاسين نظراً إلى أنها تضم مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية فضلاً عن الحياة البحرية المتنوعة التي تشمل الحيتان وأسماك الشفنين.

ولم يُعرف سبب نفوق الحوت. وقال مسؤولو المحمية إنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان البلاستيك قد تسبب في موت الحوت، بسبب الحالة المتدهورة له.

وفي يونيو (حزيران)، تصدّر نبأ نفوق حوت في تايلاند وداخله 80 قطعة بلاستيكية، عناوين الصحف المحلية لكنه اجتذب اهتماماً أكبر في الخارج.

وتعد إندونيسيا ثانية أكثر دول العالم في التلوث البلاستيكي عقب الصين، حسب دراسة نُشرت في مجلة «ساينس» العلمية في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأشارت الدراسة إلى أن قرابة نصف تلك النفايات يذهب إلى مياه البحر.

مصدر الصور : cbc

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