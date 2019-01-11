"تويوتا" تكشف عن سيارتها الاختبارية في CES.. إليكم المواصفات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أزدلت شركة "تويوتا" اليابانية الستار عن سيارتها الإختبارية "TRI - P4" التي تعتمد على موديل لكزس الهجين LS 500H، وذلك خلال معرض "CES 2019".

وتهدف "تويوتا" إلى اختبار برنامجي القيادة الآلي "شوفير" الذي تتولى فيه السيارة القيادة بالكامل دون تدخل السائق، إلى جانب برنامج "غارديان" الذي تقدم السيارة دعماً للسائق أثناء القيادة.

وتستند السيارة على المنصة P4 للقيادة الآلية مع كاميرات لمراقبة محيطها، فضلاً عن أجهزة استشعار صور أمامية وخلفية، بالإضافة إلى نظام LIDAR مع 8 ماسحات ضوئية.

كذلك، يتميز نظام P4 بحاسوب فائق وخوارزميات جديدة، مع الحاجة لمساحة بناء منخفضة بشكل كبير.

مصدر الصورة: MotorAuthority

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