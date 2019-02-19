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عقبة واحدة تعترض طريق زيدان نحو الدوري الإنكليزي.. ما السر؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع "دايلي ستار" أنّ "المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يستعدّ للإنضواء تحت راية الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال إنضمامه إلى نادي مانشستر يونايتد أو تشيلسي الإنجليزيين".

غير أنّ هذا الأمر يواجه عقبة واحدة فقط، تتمثّل في أنّ زيدان لا يتكلّم الإنجليزية، الأمر الذي يجعل من التواصل مع اللاعبين والطاقم الفني أمراً صعباً، وذلك بحسب الخبير في الكرة الفرنسية جوليان لورنس.

ورأى الخبير أنّ "الصفقة هذه لن تتم لاعتبارات عديدة من بينها لغة التواصل"، معتبراً أنّ "هذا الأمر سيفرض عل زيدان صعوبات في توصيل رسائله بالطريقة التي يريدها".

ولفت لورنس إلى أنّ "زيدان لا يحب فكرة الاعتماد على مترجم أو شخص آخر في طاقمه الفني من أجل ترجمة كلامه، لأنه يعتبر هذا الأمر بمثابة تعقيد لعملية التواصل بين المدرب واللاعبين".

وحالياً، فإنّ زيدان (46 عاماً) يمضي فترة راحة من التدريب، خصوصاً بعد رحيله من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي إبّان حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا لـ 3 مرات على التوالي.

مصدر الصورة: arabic.sport360

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#زين الدين زيدان #تشيلسي #مانشستر يونايتد #الدوري الانجليزي #ريال مدريد #لغة التواصل

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