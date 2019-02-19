ناني ينهي مسيرته مع لشبونة ويحط الرحال في أمريكا

... مانشستر يونايتد يضم روخو مقابل 20 مليون وناني ينتقل الى سبورتنغ لشبونة بنظام الاعارة ادارة الشاطين الحمر تنجح في خطف المدافع الارجنتيني ماركوس روخو مقابل الاستغناء عن الجناح البرتغالي ناني لمدّة موسم واحد على سبيل الاعارة لصالح فريق سبورتنغ لشبونة.

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... جماهير فريق إيطالي.. تدفع المالك إلى بيعه يجر الحماس بالجماهير الى تشجيع ناديهم المحبوب بطرق مختلفة، وقد يدفعهم الحماس إلى ارتكاب الحماقات، مما يعرض النادي إلى الكثير من الغرامات.. لكن هنا الوضع مختلف فالجماهير بالأساس غير راضية على المالك..

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