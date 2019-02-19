ناني ينهي مسيرته مع لشبونة ويحط الرحال في أمريكا
أخبار الآن | لشبونة - البرتغال ( وكالات )
فسخ الدولي البرتغالي السابق لويس ناني عقده مع ناديه سبورتنغ لشبونة، للانتقال إلى صفوف أورلاندو سيتي المشارك في الدوري الأميركي.
ويأتي انتقال جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقا إلى الفريق الأميركي، بعد 4 أيام من رحيل زميله الكولومبي فريدي مونتيرو عن سبورتنغ لشبونة البرتغالي إلى فانكوفر الكندي، المشارك بدوره في الدوري الأميركي.
وبحسب الصحف الرياضية البرتغالية، يسعى سبورتنغ إلى تقليص كتلة الأجور المدفوعة للاعبين ومن بينهم ناني صاحب الـ32 عاما، في وقت لا تلبي فيه نتائج الفريق الطموحات.
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