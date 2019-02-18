حساب على "انستغرام" يكشف المسؤول الأول عن هزائم ريال مدريد!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر الحساب الرسمي لمحبي "ريال مدريد" عبر انستغرام يحمل اسم "real madrid ac" صورتين، الاولى تظهر نتائج الريال خلال مشاركة البرازيلي مارسيلو كمدافع أيسر، والثانية عند جلوس الأخير في صفوف البدلاء وقيام الإسباني الشاب سيرخيو ريغيلون باللعب بدلاً منه.

وأبرزت هاتان الصورتان المسؤولية التي يتحملها مارسيلو في الهزائم التي مُني بها الريال، وآخرها، الأحد، أمام ضيفه جيرونا (2-1)، لحساب الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وابتعاده عن صدارة "الليغا" بفارق 9 نقاط.

وتبعاً للمقارنة، فإنّه لدى مشاركة مارسيلو في آخر 9 مباريات، خسر الريال 6 مباريات مقابل تعادلين وفوز واحد، وقد اهتزّت شباكه 19 مرة. أمّا عند مشاركة ريغيلون في اللعب بدلاً من مارسيلو، فإنّ الريال فاز بجميع المباريات التي خاضها وعددها 8.

وكانت معلومات عديدة كشفت في الفترة الأخيرة عن نية انتقال مارسيلو إلى يوفنتوس، وذلك في ظل الكثير من الإنتقادات التي طالته بسبب مستواه المتراجع.

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