مانشستر سيتي يكتسح كارديف بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا عريضًا على مضيفه كارديف سيتي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحملت خماسية مان سيتي توقيع كل من أغويرو وساني وبيرناردو سيلفا وهدفين لصالح رياض محرز في الدقائق 32 و35 و44 و67 و89.

وانفرد سيرغيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي بالمركز العاشر في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بعدما رفع رصيده إلى 147 هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي متخطيا تيدي شيرنغهام نجم مانشستر يونايتد السابق والذي تراجع للمركز الـ11 برصيد 146 هدف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ18 نقطة، بينما تجمد رصيد كارديف عند نقطتين في المركز الـ16 وقبل الأخير.

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