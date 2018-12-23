مانشستر يونايتد يسحق كارديف بخماسية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا بخمسة أهداف مقابل هدف على مضيفه فريق كارديف سيتي في الظهور الأول للمدرب الجديد لليونايتد النرويجى أولى جونار سولشاير الذى جاء خلفا للمدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل خماسية مانشستر يونايتد في المباراة ماركوس راشفورد، اندير هيريرا، انتوني مارسيال وخيسي لينجارد هدفين فى الدقائق 3، 29، 41، 57 و 90 من زمن اللقاء، بينما سجل هدف فريق كارديف سيتي الوحيد فيكتور كاماراسا من ركلة جزاء في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 29 في المركز السادس، بينما توقف رصيد كارديف سيتي عند 14 نقطة فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 48 نقطة.

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