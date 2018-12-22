ريال مدريد يتوج بكأس العالم للأندية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توج ريال مدريد الإسباني بكأس العالم للاندية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، بعد الفوز على العين الإماراتي بأربعة أهداف لهدف في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

النادي الملكي فرض سيطرته طيلة شوطي المباراة وتمكن من التقدم مطلع الشوط الأول ليواصل تألقه ويختتم المواجهة بتفوق برباعية لهدف منحته الفوزَ واللقب في البطولة التي أقيمت في الإمارات وسط متابعةِ جماهير غفيرة من محبي كرة القدم.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من مودريتش وماركوس لورنتي وراموس في الدقائق 14 و60 و79، ويحيى نادر لاعب العين بالخطأ في مرماه بالدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع.

وأحرز هدف العين، شيوتاني في الدقيقة 86 من المباراة النهائية للمونديال، والتي جرت أمام 40,696 متفرج، على ستاد مدينة زايد الرياضية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ورفع الملكي رصيده في تلك البطولة إلى أربعة ألقاب، منفرداً بقمة قائمة الأندية الأكثر فوزاً باللقب العالمي، بعدما سبق وفاز به أعوام 2014 و2016 و2017.

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