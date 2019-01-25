تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حقق فريق تشيلسي فوزاً صعباً على جاره توتنهام بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبذلك الفوز صعد تشيلسي رسمياً إلى نهائي البطولة ليضرب موعداً مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي الشهر القادم على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وبدأ اللقاء سريعاً جداً من ناحية أصحاب الأرض تشيلسي، الفريق الذي دخل المباراة بحثاً عن تعويض الهدف الذي دخل مرماه في مباراة الذهاب.

ونجح تشيلسي بالسيطرة على مجريات المباراة والضغط على توتنهام منذ الدقيقة الأولى، حيث وصل لاعبوه إلى مرمى السبيرز أكثر من مرة.

وبالفعل نجح تشيلسي في تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعب خط وسطه الفرنسي نجولو كانتي، الذي تلقى كرة على حدود منطقة جزاء السبيرز ليسددها ويسجل هدف البلوز الأول في الدقيقة 27 .

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