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موناكو الفرنسي يقرر ايقاف هنري عن العمل 

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعلن نادي موناكو المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الخميس، إيقاف مدربه تييري هنري "حتى صدور قرار آخر بشأن مستقبله".

وأضاف النادي أن فرانك باسي سيتولى مسؤولية تدريبات الفريق بداية من يوم الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وخسر تييري هنري 11 مباراة من أصل 20 مباراة خاضها منذ توليه مسؤولية تدريب موناكو، حيث حقق الفوز في 4 مباريات فقط وتعادل 5 آخرين.

يذكر أن موناكو جمه نقطتين فقط في آخر 5 مباريات في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ويحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

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#رياضة #هنري #الدوري الفرنسي #موناكو

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