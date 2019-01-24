ماذا جاء في رسالة اللاعب "سالا" قبل سقوط الطائرة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تويتر )

"يبدو أن الطائرة تسقط وأنا خائف" كانت تلك الكلمات الأخيرة التي بعثها اللاعب الأرجنتيني إميليانو سالا قبل سقوط الطائرة التي كانت تقله إلى كارديف، في الوقت نفسه يتم استئناف عمليات البحث عن الطائرة بحسب السلطات البريطانية.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية رسالة صوتية للاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا لاعب فريق كارديف سيتي الإنجليزي لكرة القدم، نقلا عن صحيفة Olé اليومية الأرجنتينية، التي قالت إن والد اللاعب أكد أن كلمات الرسالة هي لابنه.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن الرسالة هي مقطع من محادثة على الواتساب كان سالا يجريها مع أصدقاء أرجنتينيين وهو على متن الطائرة.

وهذا نص الرسالة الصوتية:

"مرحبا إخواني الصغار، كيف حالكم؟ أنا منهك من التعب. قضيت يوما في نانت، أنجزت أشياء وأشياء وأشياء، الوقت لم يسعفني. أنا الآن على متن الطائرة، يبدو أنها على وشك السقوط. أنا في رحلة إلى كارديف. بعد ظهر غد (الثلاثاء) سأباشر التدريب مع فريقي الجديد (كارديف)، وسنرى ما سيحدث.

كيف حالكم يا شباب؟ إذا لم تتلقوا أي إشعار مني في غضون ساعة ونصف، لا أعرف إن كان ولابد أن ترسلوا أحداً يبحث عني، فبالتأكيد سوف لن يجدني. ولكن مهلا مما سأخاف".

"ليكيب" قالت كذلك إن إيميليانو سالا بعث برسالة مماثلة إلى زميله السابق في فريق نانت، وقد أكد ذلك زميله السابق في بوردو، دييغو رولان على الهواء من إذاعة أوروغواي "

وكانت شرطة جزيرة "جيرنزي" قد قالت أنه تم العثور على بعض المتعلقات الطافية فوق سطح البحر، إلا أنه لم يتم التأكد بعد ما إذا كانت هذه المتعلقات خاصة بالطائرة المفقودة أم لا.

وكان نادي "كارديف سيتي" الإنجليزي قد أعلن مؤخرا تعاقده مع الأرجنتيني سالا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة ثلاث مواسم ونصف مقابل 19 مليون دولار.

اقرأ أيضاً :

العثور على حطام طائرة "نجم البريمرليغ"

تغريم سان جيرمان 100 الف يورو بسبب التمييز العرقي