تغريم سان جيرمان 100 الف يورو بسبب التمييز العرقي

أخبار الآن | باريس - فرنسا (صحف)

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، أن بطل المسابقة باريس سان جيرمان سيدفع غرامة بقيمة 100 ألف يورو "113590 دولارا" بعد أن ارتكب كشافو النادي مخالفات في تصنيف اللاعبين القصّر على أساس أصولهم العرقية.

وأوضح بيان الرابطة أن اللجنة التأديبية بالمؤسسة اتخذت قرارها بعد الاستماع لأقوال مسؤولين سابقين بالنادي في الفترة بين 2013 و2018 والمدير العام للنادي جان كلود بلان.

ونفى النادي في وقت سابق علمه بوجود نظام تسجيل للاعبين على أساس العرق بما يخالف القوانين.

وذكر موقع "ميديابارت"، الذي يستند إلى مزاعم واردة في وثائق تعرف باسم "تسريبات كرة القدم" أن سان جيرمان كان يطلب حتى ربيع 2018 من كشافي المواهب تسجيل الأصول العرقية للاعبين ضمن 4 فئات وهي فرنسي ومن شمال أفريقيا ومن الهند الغربية وأفريقي أسود.

وتعد هذه مخالفة للقانون الفرنسي، الذي يحظر جمع معلومات شخصية تكشف عن العرق أو الأصول العرقية للأفراد.





اقرأ أيضا:

ليفربول يسجل رقماً قياسياً بالدوري الإنجليزي