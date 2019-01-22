ليفربول يسجل رقماً قياسياً بالدوري الإنجليزي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بلغ فريق ليفربول الإنجليزي الهدف رقم 1000 على ملعبه "أنفيلد"، خلال المباراة التي جمعته بكريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال موقع "ليفربول" إن الهدف رقم 1000 جاء بقدم البرازيلي روبرتو فيرمينو، في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الضيف بـ4-3، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وذكر المصدر أن روبي فاولر يتصدر قائمة هدافي "الريدز" في أنفيلد ، حيث سجل 85 هدفا مع ليفربول، فيما عاد المركز الثاني إلى ستيفن جيرارد بـ69 هدفا، ثم مايكل أوين بـ63 هدفا.

وضمت قائمة هدافي ليفربول في أنفيلد كذلك فرناندو توريس (45 هدفا) ولويس سواريز (35 هدفا).

كما احتل 4 من لاعبي ليفربول الحاليين مراكز متقدمة في اللائحة: دانييل ستوريدج ومحمد صلاح (28 هدفا لكل واحد منهما) وفيرمينو (24 هدفا) ثم ساديو ماني (22 هدفا).

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