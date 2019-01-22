الدون يطلب دخول المحكمة بسيارته.. في قضية تهربه الضريبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يمثل اللاعب البرتغالي كريستسانو رونالدو أمام المحكمة الإسبانية صباح الثلاثاء لسماع الحكم بإدانته بارتكاب أربع جرائم ضريبية تستوجب معاقبته بالسجن لعامين.

رونالدو طالب رسميا محكمة العاصمة الإسبانية مدريد بالسماح له بالدخول إلى مقر المحكمة داخل سيارة وليس مشيا على الأقدام، وذلك لحضور جلسة محاكمته على تهمة التهرب الضريبي والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن رونالدو أرسل خطابا للمحكمة الإسبانية طالبها من خلاله عدم إجباره على الدخول إلى مقرها مشيا على الأقدام لدواعٍ أمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالي طلب في خطابه من المحكمة السماح له بالدخول من البوابة الخاصة بساحة انتظار السيارات داخلها، كما طالب المحكمة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايته وأن تضمن عدم تعرضه لأي إيذاء بدني.

وأوضحت الصحيفة أن موقف اللاعب البرتغالي يختلف عن موقف غريمه، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، الذي دخل إلى مقر محكمة برشلونة مشيا على الأقدام عندما خضع للمحاكمة أيضا بتهمة التهرب الضريبي عام 2016.

وذكرت الصحيفة أن ميسي دخل إلى مقر محكمة برشلونة مشيا على أقدام برفقة والده وشقيقه، وأنه وصل إلى مقر المحكمة داخل سيارة يقودها أحد موظفي برشلونة قبل أن يترجل منها ويصعد الدرج الرئيسي للبناية التي توجد بها المحكمة محاطا بمجموعة من رجال أمن النادي الكتالوني.

مصدر الصورة: sports24

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