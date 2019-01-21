هدف حاسم لبرشلونة يثير الجدل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت صحيفة ماركا الإسبانية، المقربة من نادي ريال مدريد، إن الهدف الذي سجله نجم نادي برشلونة الأوروغواياني لويس سواريز في الشوط الثاني أمام ليغانيس "غير صحيح".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم أخطأ في احتساب ذلك الهدف نظرا لرفع سواريز قدمه للأعلى في وجه الحارس وضربه.

وكان برشلونة قد فاز على ضيفه ليغانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويعتبر هدف لويس سوايرز حاسما في المباراة بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف مقابل هدف، وذلك قبل أن ينجح ليونيل ميسي في إضافة الهدف الثالث لبلوغرانا في الوقت بدل الضائع.

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