ريال مدريد يتخطى فالنسيا بثنائية في الدوري الإسباني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني بتحقيقه فوزا ثمينا على ضيفه فريق فالنسيا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من الليغا.

سجل دانييل فاس مدافع فريق فالنسيا هدف ريال مدريد الأول بالخطأ في مرماه، بعد مرور 8 دقائق فقط على بداية المباراة، من ضربة رأسية نتيجة عرضية داني كارفخال مدافع المرنغي.

وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لفريق ريال مدريد في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليحصد الفريق الملكي 3 نقاط غالية في الليغا.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 23 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد فالنسيا عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني الذي يتصدره فريق إشبيلية برصيد 26 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني بإقامة 4 مباريات الأحد، أبرزها لقائي برشلونة مع فياريال وديبورتيفو ألافيس مع إشبيلية.

اقرأ أيضا:

مفاجأة لجماهير كرة القدم.. عمل يجمع ميسي وزيدان (صور)



