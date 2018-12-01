مفاجأة لجماهير كرة القدم.. عمل يجمع ميسي وزيدان (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت صفحة "أوترو" الأرجنتينية عبر حسابها على "تويتر"، صوراً لعددٍ من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين باللونين الأبيض والأسود، وذلك تمهيداً للإعلان عن عملٍ مشترك سيتمّ طرحه في 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسيكون بطوله مدرب ريال مدريد السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

وظهر في الصور المنشورة كلّ من اللاعبين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والإنكليزي المعتزل دايفيد بيكهام، والكولومبي جايمس رودريغيز والفرنسي بنجامين ميندي، والبلجيكي روميلو لوكاكو والانكليزي ديل الي والاسباني ايسكو والبرازيلي جيسوس.

مصدر الصور: sport-english.com

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