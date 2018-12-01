مكالمة هاتفية حاسمة.. الملعب الملكي سيحتضن "كلاسيكو القرن"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اختار إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ملعب سنتياغو بيرنابيرو الخاص بفريق ريال مدريد الملكي، لإقامة المباراة النهائية لكأس لبيرتادوريس - كلاسيكو القرن، بين ريفربليت وبوكا جونيورز.

ويأتي ذلك بعد الكثير من الأخذ والرّد حول مكان إقامة هذا اللقاء. وفي هذا الصدد، قال رئيس الإتحاد أليخاندرو دومينغيز: "إن برمجة المباراة في مدريد بدأت بمكالمة هاتفية مع صديقي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الذي قال لي في دقيقتين الملعب متاح للعب النهائي".

وأضاف: "ريال مدريد قال لي إن الملعب متاح ومجاناً، ولن نجني أي شيء فكل الأموال ستستعمل لمحاربة العنف في ملاعب كرة القدم".

ولفت دومينغيز إلى أنّ "مدريد المدينة الأكثر آمانًا في العالم، لها مطار كبير، وتقاليد في كرة القدم، وكل العالم يذهب لمدريد لمشاهدة كرة القدم، ومن يحب كرة القدم يحب مدريد"، موضحاً أنّ "المدينة تحتضن أكبر جالية أرجنتينية خارج الأرجنتين، كما أن المباراة ستلعب بجماهير أرجنتينية من ريفربليت وبوكاجونيورز".

مصدر الصورة: deAcademic

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