نهائي كأس ليبرتادوريس سيُلعب خارج الأرجنتين

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول"، في بيان رسمي عن الموعد الجديد لمباراة إياب نهائي كأس ليبـرتادوريس بين الغريمين ريفر بليت وبوكا جونيورز.

وفي بيان رسمي، بعد اجتماع رئيس الاتحاد القاري مع رئيسي ريفر بليت وبوكا جونيورز، تم الإعلان عن أن مباراة الإياب لنهائي كأس ليبـرتادوريس، ستقام خارج الأرجنتين، في الثامن أو التاسع من ديسمبر المقبل.



ولم يكشف بيان الكونميبول، مكان إقامة المباراة حتى الآن، وسط توقعات باللجوء إلى باراجواي، لاستضافة المواجهة المرتقبة بين ريفر بليت وبوكا جونيورز.

ولم يوضح البيان، مدى إمكانية الحضور الجماهيري للقاء المرتقب بين الفريقين، وذلك بعد اعتداء جماهير ريفر بليت، على حافلة بوكا جونيورز.

وكانت حافلة بوكا قد تعرضت للرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع، السبت الماضي، كما انتشرت بعض الصور، لحافلة الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت تهشم العديد من نوافذها.

وكان من المفترض، إقامة مباراة الإياب، السبت الماضي، لكن تجاوزات جماهير ريفر، ساهمت في تأجيل المباراة لمدة يوم، قبل أن يتم تأجيلها لموعد جديد.

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