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عودة دوري الأبطال بمواجهات لا تقبل أنصاف الحلول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للدوران من جديد مع انطلاق منافسات المرحلة الخامسة من دوري المجموعات ..

أبرز مواجهات الليلة لقاء ريال مدريد الإسباني وضيفه على روما الإيطالي ضمن المجموعة السابعة ، كما تتجه الأنظار للقاء الثأري بين ليون الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن المجموعة السادسة، على أن يستقبل يوفنتوس الإيطالي ضيفه فالنسيا الإسباني في المجموعة الثامنة.
 

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