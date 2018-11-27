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بعد اعترافه بمخالفة القانون.. محكمة تغرّم بيكيه 56 ألف $

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فرضت محكمة اسبانية، الإثنين الماضي، غرامة مالية ضخمة بقيمة 56 ألف دولار، على مدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه، وذلك بسبب قيادة سيارته برخصة منتهية الصلاحية، خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وكانت الشرطة أوقفت بيكيه قبل شهرين بسبب فقدان رخصة القيادة الخاصة به كل نقاطها، إلى جانب وجود مخالفات مرورية بحقه. وحينها، رفعت محكمة في برشلونة دعوى ضد مدافع الفريق الكاتالوني لإرتكاب جريمة ضد سلامة الطريق.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بيكيه اعترف، الإثنين، أمام المحكمة في دائرة التحقيق رقم 27، بقيادته السيارة برخصة منتهية الصلاحية. وإثر ذلك، تمّ فرض الغرامة عليه بقيمة 56 ألف دولار، وتقضي العقوبة بضرورة دفع بيكيه مبلغ 200 يورو (227 دولار) يومياً طيلة ثمانية أشهر، لتسديد الغرامات المتوجبة عليه.

(رياضة. كوم - تويتر)

مصدر الصورة: AS Arabia - تويتر

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