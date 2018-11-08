ريال مدريد يسحق بلزن بخماسية في دوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق ريال مدريد فوزا ساحقا على مضيفه فيكتوريا بلزن بخماسية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "سترونكوفي" ضمن إطار الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وواصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته مع المدرب الجديد المؤقت سانتياغو سولاري، فهذا الانتصار الثالث على التوالي في مختلف البطولات منذ استلامه دفة القيادة بدلا من جولين لوبيتيغي الذي تم إقالته.

وافتتح كريم بنزيما باب التسجيل ريال مدريد عند الدقيقة 21 بهدف رائع راوغ فيه ثلاثة مدافعين، ثم أحرز كاسيميرو الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط عبر كرة رأسية محولة من ركلة زاوية.

وعاد كريم بنزيما ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لريال مدريد بحلول الدقيقة 37، قبيل أن يسجل النجم الويلزي جاريث بيل الهدف الرابع بالدقيقة 40 بصناعة أيضاً من المهاجم الفرنسي.

وانخفض رتم ريال مدريد في الشوط الثاني، وبدأ سولاري يجري بعض التبديلات لإراحة العناصر الأساسية، حيث تم إخراج كل من سيرجيو راموس، كريم بنزيما وتوني كروس، ودفع بسانشيز، وإيسكو وفينيسيوس جونيور.

وتمكن النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس من صناعة الهدف الخامس لزميله توني كروس الذي وضع الكرة بالشباك بكل براعة عند الدقيقة 67.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط واستعاد صدارة المجموعة بتفوقه على روما بالمواجهات المباشرة وبفارق الأهداف، بينا تجمد رصيد فيكتوريا بلزن عند نقطة وحيدة وظل في المركز الأخير.

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