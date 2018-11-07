أتلتيكو مدريد يحقق فوزا مهما على دورتموند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً غالياً ومهماً بنتيجة 2-0 على حساب ضيفه بروسيا دورتموند الألماني لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورد نادي أتلتيكو مدريد على هزيمته في مباراة الذهاب على يد بروسيا دورتموند والتي انتهت بنتيجة 4-0 لصالح النادي الألماني على ملعب سجنال إدونا بارك.

وقدم أتلتيكو مدريد أداءاً ممتازاً استحق به هذا الفوز، حيث نجح في منع أو خطورة من فريق بروسيا دورتموند والسيطرة على المباراة بأسلوب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المعهود.

نجح الإسباني ساؤول نيجيز لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد في إعطاء الأفضلية والتقدم لصالح فريقه نادي العاصمة الإسبانية على حساب بروسيا دورتموند الألماني.

وتقدم ساؤول في النتيجة لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعد مجهود كبير من زميله البرازيلي فيليبي لويز صانع الهدف.

وفي الشوط الثاني واصل أتلتيكو مدريد أسلوبه وضغطه على بروسيا دورتموند ونجح في إحراز الهدف الثاني القاتل عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 80.

وفي نفس المجموعة، نجح كلوب بروغ البلجيكي في إهانة موناكو الفرنسي برباعية نظيفة على ملعب الأخير ستاد لويس الثاني بالإمارة الفرنسية.

سجل أهداف كلوب بروغ هانس فناكن هدفين دقيقة 12 و17 والهدف الثالث عن طريق ويزلي في الدقيقة 24 بينما اختتم رود فورمر أهداف النادي البلجيكي في الدقيقة 85.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف بروسيا دورتموند الذي يتصدر المجموعة بنفس رصيد النقاط ولكن مع التفوق في فارق الأهداف.



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