لاعب عربي يكشف تفاصيل رحيله عن "ريال مدريد"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف لاعب نادي "بروسيا دورتموند" المغربي أشرف حكيمي، تفاصيل جديدة عن كواليس انتقاله من نادي ريال مدريد إلى دورتموند، معتبراً أنّ "هذا الإنتقال هو تغيير جيد وذكي للغاية، وهو تحدٍّ كبير في مسيرته الكروية"، وقال: "أنا سعيد أنّ الأمور تتطور الآن، وكارفخال ومايورال أعطياني نصائح جيّدة، وهذا هو السبب الذي أقنعني بالإنتقال إلى الدوري الألماني لكرة القدم".

كلامُ حكيمي جاء خلال تصريحات نقلها موقع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، حيثُ تحدّث عن لقاء متصدر "البوندسليغا" مع أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، موضحاً أنّ "المباراة ستكون صعبة للغاية أمام منافس قوي سيُحاول جعل الأمور صعبة بالنسبة لنا"، وقال: "رغم ذلك، فإنّنا فريق كبير وسنحاول جعل الأمور صعبة بالنسبة لهم، وسنذهب إلى مدريد من أجل الانتصار".

إلى ذلك، فقد تطرّق الحكيمي في كلامه للحديث عن وضع فريقه السابق ريال مدريد، معرباً عن دهشته برحيل المدرب جولين لوبيتيجي، قائلاً: "لم يحصل على الوقت الكافي من أجل إثبات قدراته التدريبية. وهكذا تجري الأمور في فريق مثل ريال مدريد. لكن الفريق سيخرج من دوامة هذه النتائج". واعتبر النجم المغربي أنّ "رحيل مدرب "اليرنغي" السابق زين الدين زيدان عن الفريق شكّل مفاجأة بالنسبة له، وقال: "لم نعرف أن زيدان سيرحل عن الفريق، فقد اعتقدنا أن سيواصل مع الفريق. زيدان هو الوحيد الذي يعرف سبب رحيله".

وختم: "لقد اتخذ زيدان قراره وأنا سعيد له. لقد استحق فعلاً كل ما حققه مع الفريق".

أشرف الحكيمي

مصدر صورة الخبر: marca.com

مصدر صورة الحكيمي: marcopress

للمزيد:

ليفربول يستبعد شاكيري "حفاظا على حياته"