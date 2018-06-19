رينار يخطط لإحداث ثورة في تشكيلة المغرب أمام البرتغال

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

كشفت مصادر مغربية مطلعة عن أن هيرفي رينار، مدرب منتخب المغرب، يخطط لإحداث ثورة في تشكيلة "أسود الأطلسي" التي ستواجه البرتغال الأربعاء، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في كأس العالم روسيا 2018.

وتتجه النية لدى رينار للقيام بـ3 تغييرات، تتمثل في الدفع بكل من نبيل ضرار وحمزة منديل في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، تباعاً مكان نور الدين أمرابط وأشرف الحكيمي، فضلاً عن التعويل على خالد بوطيب في مركز المهاجم المتقدم، عوضاً عن أيوب الكعبي، الذي يعاني من حالة عدم توفيق.

ويحتاج منتخب المغرب إلى تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة "لوجنيكي"، وذلك للحفاظ على حظوظه كاملة في التأهل للدور الثاني.

وكان المنتخب المغربي خسر في ظهوره الأول بمونديال 2018 أمام إيران بهدف عكسي من عزيز بوحدوز في الوقت بدل الضائع.

ويملك المغرب أسبقية معنوية على منتخب البرتغال بطل أوروبا، حيث فاز عليه بنتيجة 3-1 في المواجهة الوحيدة التي جمعتهما، لحساب منافسات كأس العالم المكسيك 1986.

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