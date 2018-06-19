مصر تواجه روسيا ولقاء مجهول المعالم بين بولندا والسنغال

أخبار الآن | سان بطرسبرغ - روسيا - (وكالات)

بعد أن حقق المنتخب الروسي انطلاقة رائعة في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا يوم الخميس الماضي، يواجه الفريق الآن مهمة يتوقع أن تكون صعبة أمام نظيره المصري، في ظل العودة المرتقبة لنجم المنتخب المصري محمد صلاح إلى المشاركة من جديد.

ويلتقي المنتخبان الروسي والمصري، الثلاثاء، على ملعب استاد "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرج في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ، والتي شهدت الجولة الأولى من منافساتها فوز روسيا على السعودية 5 / صفر وهزيمة المنتخب المصري أمام أوروجواي صفر/ 1.

وكان محمد صلاح قد غاب عن صفوف المنتخب المصري في مواجهة أوروجواي بقرار من المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر ، أرجع فيه السبب إلى عدم رغبته في المخاطرة باللاعب العائد مؤخرا من الإصابة.

ويغيب صلاح عن المشاركة في المباريات منذ إصابته في الكتف ، التي تعرض لها خلال مشاركته مع ليفربول الإنجليزي في مواجهة ريال مدريد الأسباني بنهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الماضي.

ودخل صلاح في سباق مع الزمن للتعافي في الوقت المناسب استعدادا للمشاركة بالمونديال وتعافى بالفعل من الإصابة كما استعاد لياقته لكن كوبر فضل التمهل في الدفع به إلى مباراة روسيا.

ويعلق المنتخب المصري وجماهيره أمال عرضية على صلاح الذي سجل 44 هدفا خلال 51 مباراة مع ليفربول في الموسم المنقضي ، الأول له ضمن صفوف الفريق الإنجليزي.

وفي اللقاء الآخر تتده الأنظار إلى ملعب "سبارتاك ستاديوم" في العاصمة الروسية موسكو، حيث يختزل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والسنغالي ساديو مانيه طموح بلديهما اللذين يتواجهان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة

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