غوغل يعتمد بطولة كأس العالم غلافاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غوغل)

اعتمد محرك البحث غوغل غِلافاً يمثل بطولة كأس العالم في يومها الخامس التي تستمر في روسيا حتى الخامس عشر من تموز/يوليو المقبل.

وأورد غوغل على موقعه تعريفاً شاملاً للبطولة الحادية والعشرين من بطولات كأس العالم لكرة القدم، والمقامة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما أورد محرك البحث العالمي غوغل معلومات أخرى تتعلق بعدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم وهي 32 منتخباً وطنياً يشاركون في هذه البطولة التي نظمتها روسيا للفترة ما بين 14 حزيران/يونيو ولغاية 15 تموز/يوليو المقبل.

وتحتدم منافسات البطولة بين المنتخبات المشاركة حيث شكلت النتائج التي خرجت بها المنتخبات الكبار مفاجآت حيث خسر حامل اللقب المنتخب الألماني أمام نظيره المنتخب المكسيكي بهدف نظيف , كما فشل المنتخب البرازيلي في تخطي منتخب سويسرا , في حين تشهد البطولة صعود منتخب بلجيكا الذي دخل المنافسات بقوة بعد أن تغلب أخيرا على منتخب بنما (الوافد الجديد للمونديال) بثلاثة أهداف نظيفة.

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