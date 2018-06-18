من هو أكثر لاعب تعرض للعنف في كأس العالم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على الخشونة المفرطة التي استخدمها لاعبو منتخب سويسرا ضد نيمار مهاجم منتخب البرازيل خلال المباراة التي جمعتهما الأحد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لحساب الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2018.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن نيمار حصل على 10 أخطاء خلال المباراة، وهو أكبر رقم في البطولة حتى الآن، مما يوضح مدى الخشونة التي لعب بها منتخب سويسرا ضد نجم باريس سان جيرمان.

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وأضاف التقرير أن لاعبي سويسرا كانوا يؤكدون على استحالة إيقاف نيمار خلال المؤتمرات الصحفية قبل المباراة، لكن المدرب بيتوكوفيتش كان لديه خطة لإيقافه تتلخص ببساطة بـ "ضربه".

وأكدت ماركا على أن الأخطاء العشرة التي احتسبت لمصلحة نيمار تسبب بها 7 لاعبين من سويسرا، وحصل أحدهم على بطاقة صفراء وهو براهيمي.

وأكدت الصحيفة المقربة من النادي الملكي على أن نيمار أكثر من تعرض للعنف في تاريخ كأس العالم منذ نسخة 1998 عندما تحصل آلين شيرر أسطورة نجلترا على 11 خطأ ضد المنتخب التونسي.

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