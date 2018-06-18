هذه خطة المنتخب السعودي للتغلب على منتخب الأوروغواي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وضع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، الخطة النهائية، لخوض مباراة منتخب الأوروغواي، في كأس العالم 2018.

وأجرى المنتخب السعودي تدريباته الأحد على ملعب نادي زينيت سان بطرسبرج، تحت قيادة خوان أنتونيو بيتزيز.

وركز خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، على الكرات القصيرة والسريعة، والنقل السريع للكرة.

وكما ركز اعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، وركز على طريقة تسجيل الأهداف واستغلال الكرات العرضية.

وفي شق الدفاع، ركز مدرب المنتخب السعودي، على التعامل مع الكرات العرضية، والتركيز على حامل الكرة، وإغلاق المساحات.

كما سيجري الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، تغييرات على تشكيلة المنتخب السعودي أمام منتخب الاوجواي، إذ سيقحم فهد المولد، لاستغلال سرعته.

ويلتقي المنتخب السعودي، مع منتخب الأوروجواي، على ملعب روستوف أرينا يوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018.

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