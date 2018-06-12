أبرز الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عفراء الجول)



يستعد جمهور كرة القدم في شغف بالغ، لاستقبال فعاليات بطولة نهائيات كأس العالم، والتي ستجرى نسختها الحالية في روسيا لمدة شهر، وعلى مدار عقود زمنية عديدة، تحققت وتحطمت ارقاما قياسية، ظلت اسماء من ارتبطوا بهذه الارقام خالدة، وقبل بداية انطلاق النسخة رقم 21 في تاريخ بطولات كؤوس العالم، نقدم لكم تقريرا خاصًا قمت باعداده، حول أبرز الأرقام القياسية الخالدة في تاريخ المونديال.



1- أكبر هداف في تاريخ بطولات كأس العالم.. الألماني ميروسلاف كلوزة، برصيد 16 هدفا، سجلهم على مدار 4 نسخ متتالية، بداية من بطولة 2002 وحتى 2014.

2- أكثر لاعب مشاركة في بطولات كأس العالم.. يتقاسم اللقب لاعبان، هما.. المكسيكي انتونيو كاربخال، من (1950-1966)، والألماني لوثر ماتيوس، من (1982-1998)، وكلاهما شارك في 5 بطولات.

3- أكثر لاعب مشاركة في مباريات كأس العالم.. الألماني لوثر ماتيوس، حيث شارك في 25 مباراة.

4- أكثر لاعب حصدا للقب كأس العالم.. الأسطورة البرازيلية بيليه، حيث حقق اللقب 3 مرات، في نسخ (1958)، (1962)، (1970).

5- أكثر لاعب تسجيلًا لأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.. الفرنسي جوست فونتين، والذي سجل 13 هدفا، في نسخة 1958.

6- أكثر لاعب سجل أهداف في مباراة واحدة في كأس العالم.. الروسي أوليغ سالينكو، في مرمى منتخب الكاميرون، في نسخة 1990، عندما سجل 5 أهداف.

7- أكبر لاعب شارك في تاريخ مباريات كأس العالم.. حارس المرمى الكولومبي فريد موندراجون، والذي شارك في نسخة 2014، وكان عمره 43 عاما.

8- أصغر لاعب شارك في تاريخ مباريات كأس العالم.. الأيرلندي نورمان وايتسايد، الذي شارك في نسخة 1982، أمام منتخب يوغسلافيا وقتها، وكان عمره حينها 17 عاما، و 41 يوما.

9- أكبر لاعب سجل أهداف في تاريخ بطولات كأس العالم.. الكاميروني روجيه ميلا، عندما سجل لبلاده هدفا في مرمى منتخب روسيا، في نسخة 1990، وكان عمره وقتها 42 عاما و39 يوما.

10- أسرع هدف تم تسجيله في تاريخ بطولات كأس العالم.. سجله التركي هاكان سوكور، في مرمى كوريا الجنوبية، في نسخة 2002، بعد مرور 11 ثانية فقط على بدء المباراة.

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