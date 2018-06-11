المنتخب المصري يخوض أول تمريناته في روسيا

أخبار الآن | غروزني - روسيا (ا ف ب)

بعد ساعات من وصوله، أدى المنتخب المصري تدريبه الأول في غروزني بمشاركة جميع اللاعبين عدا محمد صلاح الذي أدى بعض التدريبات العلاجية. وأقيم المران وسط حضور جماهيري كبير، يتقدمهم رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الذي حرص على زيارة صلاح في الفندق واصطحابه إلى الملعب لتحية الجماهير.

وجاء المران خفيفا بعد معسكر طويل في إيطاليا وبلجيكا ورحلتي سفر من بروكسل إلى القاهرة ومنها إلى جروزني في ثلاثة أيام تخللها تدريب القاهرة أمس. وأدى المنتخب مرانه على ملعب ستاد أحمد أرينا وذلك بحضور جماهيرى حسب نظام الفيفا بتحديد تدريب مفتوح للجماهير لكل فريق مشارك فى بطولة كأس العالم، وتحدد اليوم للمنتخب الوطني، فيما صرح مسئولون فى اللجنة المنظمة بجروزنى بأن عدد التذاكر المباعة لحضور التدريب يقترب من الخمسة آلاف تذكرة.

وكانت بعثة المنتخب الوطنى قد وصلت إلى مطار جروزنى فى الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت الشيشان، حيث كان فى استقبالها السفير المصرى فى موسكو إيهاب نصر وعدد من قيادات السفارة المصرية واللجنة المنظمة للبطولة فى جروزني، حيث أنهيت إجراءات وصول البعثة بسلاسة، توجهت بعدها إلى مقر إقامتها بفندق لوكال الذى يبعد خطوات عن ملعب التدريب، فيما أقامت السلطات الشيشانية مراسم احتفال بقدوم البعثة المصرية وكان فى مقدمة مستقبليها رئيس البرلمان فى جمهورية الشيشان إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي.



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