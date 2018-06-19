المنتخب السعودي ينجو من حادث جوي في روسيا

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

تعرضت الطائرة التي تقل المنتخب السعودي لكرة القدم، الاثنين، إلى عطل فني بإحدى محركاتها وهي في طريقها إلى مطار بلاتوف الدولي بمدينة روستوف أون دون الروسية، قبل أن تهبط بسلام إلى أرض المطار.

وطمأن الاتحاد السعودي برسالة على حسابه الرسمي في تويتر جاء فيها: "يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار "روستوف أون دون"، ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم".

كما تم نشر فيديو أثناء وصول اللاعبين ومغادرتهم الطائرة وسط حضور مكثف في المطار. ويتواجه المنتخب السعودي مع أوروغواي، الأربعاء، في مدينة روستوف أون دون،في ثاني جولات المجموعة الأولى للمونديال. وكان "الأخضر" خسر المواجهة الأولى أمام روسيا، المستضيفة، بخماسية نظيفة.



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