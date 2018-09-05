"الرقم 7" في ريال مدريد.. "صفعة" لكريستيانو رونالدو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



لم تهدأ موجة الجدل التي نتجت عن حصول مَارْيَانُو دِيَازْ الوافد الجديد القديم إلى صفوف ريال مدريد على الرقم 7 الذي كان يرتديه كريستيانو رونالدو في المواسم الثمانية الماضية، وارتداه من قَبْلِهِ العديد من الأساطير مثل رَاؤول وخْوَانِيتُو و بُوتْرَاغِينْيُو، وأثار إعطاء دياز القميصَ رقم 7، الامتعاض لدى مشجعي الملكي، بسبب ما اعتبروه إهانة وتحجيمًا لرونالدو، ما وضع تساؤلات عما حدث في الكواليس بين رونالدو والنادي، وأدى بالتّالي إلى مغادرته .

في العادة تخلد الأندية أساطيرها إما بتجميد أرقامهم، أو منحها لمن يستحق وعلى نفس الوزن من النجومية، لكن الأمور لا تسير على هذا النحو في ريال مدريد.

فالقميص رقم 7 في مدريد الذي يمثل ثقلاً كبيراً حيث ارتداه أساطير النادي كخوانيتو وراؤول وأخيراً رونالدو بات من السهل الحصول عليه.

النجم البرتغالي رونالدو "آخر من ارتداه" منحه رونقاً آخر بعد أن ترك ريال مدريد وهو هدافه التاريخي ومحققاً معه واحدة من أفضل فتراته.

كان السؤال طوال الصيف، من يحمل القميص الثقيل في ريال مدريد، نيمار، مبابي؟ هازارد.. وبعد صيف من الأحاديث الكبيرة عن خليفة رونالدو وخليفة قميصه، آراد ريال مدريد على ما يبدو إرسال رسالة إلى رونالدو بأن النادي أكبر من أي قميص فمنحه لماريانو دياز، مهاجم جمهورية الدومينيكان العائد من ليون بعد عام من رحيله عن الريال.

وقد أنهى النادي صيفه بصفقة اللاعب الذي باعوه الصيف الماضي بمبلغ 7.2 مليون يورو، وهم الآن يشترونه مرة أخرى بما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ.

هذا التعاقد لم يكن ما كان يدور في خلد الجماهير، لكن المفاجأة التي لفتت الانتباه لم تكن في الصفقة، بل في أن ريال مدريد قرر منح اللاعب الجديد "غير المعروف نسبيًا" قميص رونالدو الشهير، رغم أنه يمتلك أسماء رنانة كإيسكو وبيل، لكن على ما يبدو فإن منح ريال مدريد القميص رقم 7 لماريانو كان ورائه رسالة إلى رونالدو.

واعتبر البعض أن ما فعله ريال مدريد في منح قميص رونالدو إلى ماريانو بمثابة "استخفاف" من بيريز برونالدو، وبما حققه مع الريال.

حتى الاستخفاف برونالدو وصل إلى شريحة كبيرة من جمهور ريال مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي شوارع العاصمة، حيث بدأت السخرية من فشل رونالدو في التسجيل مع يوفنتوس حتى اللحظة، في المقابل نجح بنزيما وبيل في خطف الأضواء.

مما لا شك فيه فإن ماريانو لم يكن هو خليفة رونالدو كما توقع جمهور ريال مدريد، لكن إدارة النادي في منحها القميص رقم 7 للاعب تؤكد على أن "جماعية" ريال مدريد تفوق أي تصور لنجومية الفرد، وهو ما يعيشه النادي حاليا.

وعرف عن ريال مدريد "برودته" مع أساطيره، عكس برشلونة، فرحل كاسياس وراؤول دون أن يحظوا بالتكريم اللائق، وهو نفس الأمر مع رونالدو، لكن على الأقل فريال مدريد منح القميص رقم 7 لرونالدو بعد رحيل راؤول، لكن بعد رحيل رونالدو نفسه.. لم يقم ريال مدريد بالشيء الذي يليق بنجوميته!

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