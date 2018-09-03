رونالدو وصلاح ومودريتش المرشحون لجائزة أفضل لاعب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”عن اللاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة لاعب للموسم الماضي.



القائمة ضمت المصري محمد صلاح بجانب الثنائي كريستيانو ورنالدو، نجم يوفنتوس، ولوكا مودريتش، نجم ريال مدريد.

محمد صلاح حضر في القائمة النهائية بعد مستواه المذهل مع ليفربول وفوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى قيادته لنهائي دوري الأبطال، مع مساعدة مصر على الوصول إلى كأس العالم، وتسجيل هدفين في النهائيات.

فيما تم استبعاد: الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتليتكو مدريد، الإنجليزي هاري كين لاعب توتنام، والفرنسي رافاييل فاران لاعب ريال مدريد، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، ومواطنه إيدن آزار لاعب تشيلسي.

مودريتش استفاد من مستواه المذهل مع بلاده في كأس العالم، وقيادته لهم إلى المباراة النهائية، مما أهله للفوز بجائزتي أفضل لاعب في المونديال، وأفضل لاعب في أوروبا، بالإضافة إلى إنجازه مع ناديه ريال مدريد بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

رونالدو ترشح بدوره مستفيدا من قيادته ريال مدريد للفوز بدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

بينما غاب الفرنسيون أبطال العالم عن القائمة النهائية، وعلى رأسهم أنطوان جريزمان.

أما الغياب الأبرز فتمثل في إسقاط ليونيل ميسي نجم برشلونة.

مصدرة الصورة: Getty Images Europe

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