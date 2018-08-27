محمد صلاح يوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة المصري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

هاجم محمد صلاح نجم المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، اتحاد الكرة المصري من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر.

حيث كتب صلاح أنه لا يرى أي محاولة من الاتحاد لحل مشاكل لاعبيه رغم أنه من الطبيعي محاولة الاتحاد حل مشاكل لاعبيه.

وكان صلاح قد دخل في أزمة سابقة مع الاتحاد المصري، بسبب استخدام صورته على طائرة المنتخب وهو ما سبب له مشاكل مع الشركة الراعية.

وكتب صلاح عبر حسابه بتويتر: " الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!

وكان عدد لا حصر له من جماهير الكرة المصرية قد تضامن مع محمد صلاح في أزمته مع اتحاد الكرة بسبب صورته على الطائرة المخصصة لمنتخب الفراعنة قبل انطلاق منافسات مونديال روسيا 2018.

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