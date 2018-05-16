"كريستيانو رونالدو" طرد من المدرسة! فما السبب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مهند حزيّن)



إنه من أفضل نجوم كرة القدم، بشهادة الكرة الذهبية التي نالها اكثر من مرة، إضافة إلى ذلك فهو من أكثر اللاعبين ثراء حيث يتصدر قائمة اللاعبين الاغنى في العالم، استطاع كريستيانو رونالدو أن يجني ثروته من خلال كرة القدم و كذلك من خلال عدد من العلامات التجارية التي يمثّل رونالدو وجهها الإعلاني، هذا ما يعرفه الجميع عن الدون، ولكن هناك بعض الاسرار المخفيّة التي لا بد من أن تعرفها عن نجم الكرة الاستثنائي .. الزميل مهند حزيّن والمزيد.



إذا أردنا أن نتساءل عن النجم الكروي الأكثر شهرة في العالم، فلا شك بأننا سنأتي على ذِكر كريستيانو رونالدو، فشهرة هذا النجم البرتغالي تخطّت كل الحدود والحواجز، رونالدو الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، يلعب في صفوف النادي الملكي ريـال مدريد وكذلك منتخب البرتغال.



طُرد من المدرسة، على الرغم من أنه كان طالبًا مُحِبًا في المدرسة، إلا أنه تعرّض للفصل منها بسبب رميه المقعد على أستاذه الذي سخر من لهجته واستهزأ بالوضع المالي لعائلته، عندما كان في الخامسة من عمره، خضع كرستيانو لعملية جراحية وذلك بعدما تبيّن أنه يعاني من تسارع في نبضات القلب، الامر الذي يُعيق مسيرة كرة القدم، و لكن العملية نجحت حينها و استكمل حلمه إلى أن أصبح أسطورة ريال مدريد.

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