"كريستيانو رونالدو" الشبح الذي حطم كبرياء "بايرن ميونخ"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



بدوره يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لواحدة من أهم مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على نظيره بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء بملعب أليانز أرينا في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري ابطال اوروبا، ويمتلك النادي الملكي سلاحاً فتاكاً طالما كان مرعباً للأندية الألمانية وهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الميرنغي الذي يمثل الخطر الأكبر على الأحلام البافارية قبل مواجهة الفريقين ..



في كل مباراة كبيرة من دوري أبطال أوروبا ينفجر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في اللحظات التي يحتاج ريال مدريد بها إليه ، لتصبح البطولة ذات الأذنين علامة مسجلة بإسم “صاروخ ماديرا”، ويتصدر كريستيانو رونالدو سجل الهدافين التاريخيين للبطولة الأوروبية ، وكذلك الأمر الهداف التاريخي لعدد كثير من الفرق الكبيرة الكبيرة التي واجهها.

ومن أهمية الأهداف التي يسجلها النجم البرتغالي قيادة ريال مدريد إلى الفوز على الكبار في دوري الأبطال ، وحدث ذلك في المواسم الأخيرة أمام بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وموناكو الفرنسي ، وأندية أخرى.

ويعتبر بايرن ميونخ من أبرز الفرق التي تأثرت بأهداف “كريس” حيث أقصاهم اللاعب من البطولة في المواسم الأخيرة ، وفي نفس الوقت قلب الموازين التاريخية بين الفريق البافاري نظيره المدريدي، وقبل مجيء كريستيانو رونالدو كان بايرن ميونخ الطرف الأفضل تاريخياً في المواجهات التي جمعته مع ريال مدريد ، لكن اللاعب القادم من ماديرا البرتغالية جعل الكفة تميل لفريقه.

والآن أمام كريستيانو رونالدو مباراتين جديدتين لريال مدريد أمام بايرن ميونخ ، وخلالهما يستطيع قيادة فريقه إلى توسيع فارق النتائج بينه وبين البايرن أو قد يعود البافاريين إلى التفوق من جديد

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