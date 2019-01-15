سوريا تواجه أستراليا اليوم.. التأهل صعب

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يلتقي المنتخب السوري أمام نظيره الأسترالي، اليوم الثلاثاء (الساعة 4.30 عصراً بتوقيت السعودية)، في ملعب الشيخ "خليفة بن زايد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس أسيا المقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتجه الانظار إلى هذه المباراة بشكلٍ كبير، لا سيما أنّ منتخب استراليا يحتلّ المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، في حين أن الأردن تصدّرت المجموعة برصيد 6 نقاط. أمّا المنتخب السوري فحلّ في ثالثاً برصيد نقطة واحدة.

وتحتاج أستراليا لنقطة تعادل في مباراة اليوم، الأمر الذي يضمن تأهلها لدور الـ16 في منافسات البطولة. أمّا المنتخب السوري، فإنّه يواجه خطر الإقصاء في حال خسارته أو تعادله مع المنتخب الأسترالي.

وكانت أستراليا أحرزت فوزاً بثلاثية نظيفة هزّت شباك المنتخب الفلسطيني، في حين أنّ المنتخب السوري خسر أمام نظيره الأردني بهدفين دون مقابل.

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