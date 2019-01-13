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العراق يبلغ دور 16 من كأس آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

بلغ المنتخب العراقي دور ال16 من كأس أمم آسيا بعد أن حقق فوزه الثاني في المنافسات على حساب اليمن بثلاثية نظيفة.

وكان أسود الرافدين قد حققوا فوزهم الاول على منتخب الفيتنام بثلاثة اهداف لهدفين ، ليشعلوا المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة مع منتخب إيران الذي فاز بدوره على الفيتنام بهدفين نظيفين، حيث يملك كلا الفريقين 6 نقاط.

سجل الهدف الأول لمنتخب العراق، مهند علي "ميمي"، في الدقيقة 11، وأحرز الهدف الثاني بشار رسن في الدقيقة 19، قبل أن يضيف علاء عباس الهدف الثالث في الدقيقة 91.


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