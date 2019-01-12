كفيتوفا تحرز اللقب 26 في مسيرتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أحرزت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة خامسة، اللقب السادس والعشرين في مسيرتها بتتويجها بطلة لدورة سيدني الدولية في كرة المضرب للمرة الثانية بعد عام 2015.

وحرمت كفيتوفا الثامنة عالمياً الأسترالية أشلي بارتي الخامسة عشرة وابنة الـ 22 ربيعا من لقب رابع بفوزها عليها في النهائي بصعوبة بالغة 1-6 و7-5 و7-6 (7-3). علماً بأنها توجت بلقب دورة برمنغهام عام 2017 على حساب بارتي أيضاً.

وعلى غرار بارتي التي حققت انتصارات مذهلة في سيدني على الرومانية سيمونا هاليب الأولى في العالم، البلجيكية إيليز مرتنز (12) والهولندية كيكي برتنز (9)، أنهت التشيكية الدورة بجرعة كبيرة من الثقة قبل يومين من انطلاق منافسات بطولة استراليا المفتوحة، اولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وتواجه كفيتوفا في الدور الأول من البطولة الأسترالية السلوفينية ماغدالينا ريباريكوفا (مصنفة 50)، فيما تلعب بارتي مع التايلاندية لوكسيكا كومكوم (66).

وفي نصف نهائي الرجال، سقط الفرنسي جيل سيمون المصنف رابعا (31 عالميا) أمام الأسترالي أليكس دي مينور الخامس (29 عالميا) 3-6 و2-6 في نحو 90 دقيقة، بعد أسبوع من خروجه من الدور ذاته لدورة بوني الهندية على يد الجنوب إفريقي كيفن أندرسون الذي توج لاحقا باللقب.

وحقق دي مينور (19 عاما) نتيجة أفضل من العام الماضي حيث خرج من نصف النهائي، وتنتظره مهمة صعبة بعد ساعات حيث سيواجه اليوم في المباراة النهائية الإيطالي أندرياس سيبي الثامن الذي اقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الأول من ربع النهائي ثم الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الثالث من نصف النهائي.

وتأهل سيبي (34 عاما) الى نهائي دورة سيدني للمرة الأولى في 12 مشاركة، وهو سيحاول احراز اللقب الرابع في مسيرته الاحترافية التي انطلقت في 2002، فيما أصبح دي مينور على بعد فوز واحد من افتتاح رصيده من الألقاب.

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