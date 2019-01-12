العراق لعبور محطة اليمن والتأهل في أمم آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

يتسلح المنتخب العراقي بأمله الكبير في التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا، عندما يواجه السبت، نظيره اليمني، باستاد الشارقة، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

ويصب تاريخ المواجهات السابقة بين المنتخبين لصالح أسود الرافدين ، فعلى مدار 8 مباريات سابقة، فاز منتخب العراق 7 مرات، مقابل تعادل واحد.

وحقق منتخب العراق فوزاً صعباً على فيتنام 3-2، في الجولة الأولى، التي شهدت خسارة اليمن أمام إيران 0-5.

منتخب العراق واجه اليمن لأول مرة في تصفيات كأس العام عام 1993، وفاز ذهاباً 6-1، كما فاز إياباً 3-0.

أما آخر لقاء جمع المنتخبين فكان مع نهاية عام 2017، في مباراة ودية دولية، حيث فاز منتخب العراق 3-0، بينما كان التعادل الوحيد السلبي بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم عام 2011.

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