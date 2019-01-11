الصين تصعد لدور الـ16 في كأس آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)



تغلب منتخب الصين على نظيره الفلبيني بنتيجة 3 مقابل لاشىء ضمن منافسات المجموعة الثالثة، لكأس آسيا.



وتصدرت الصين المجموعة بـ6 نقاط من مباراتين، لتضمن بذلط التأهل لدور الـ16 من البطولة التي تقام بالإمارات.

وافتتح "وو لي" التسجيل بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، وأضاف لاعب شنغهاي سيبغ الهدف الثاني بتسديدة مباشرة بعد ركلة حرة من هاو جون مين في الدقيقة 66.

وقبل 10 دقائق من النهاية أضاف البديل يو داباو الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب.



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