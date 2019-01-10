الأردن وسوريا.. مواجهة مثيرة وحامية في كأس آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تترقب جماهير كرة القدم المواجهة المثيرة والحامية بين منتخبي الأردن وسوريا، الخميس، في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها دولة الإمارات.

تقام المباراة في الساعة 17:30 مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، 16:30 بتوقيت السعودية، و 15:30 بتوقيت الأردن وسوريا على ملعب "خليفة بن زايد".

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يسعى منتخب الأردن لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بمسابقة كأس آسيا ويتصدر منتخب الأردن المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على أستراليا "حاملة اللقب" بهدف نظيف، فيما يتقاسم منتخبا سوريا وفلسطين، المركز الثاني بنقطة وحيدة من تعادلهما بدون أهداف.

تاريخ المواجهات

بحسب موقع "كووورة" التقى منتخبا الأردن وسوريا 36 مرة، حقق الأردن فيها الفوز 13 مرة، وهو نفس عدد انتصارات سوريا، وتعادلا 10 مباريات.

واصطدم المنتخبان للمرة الأولى في البطولة العربية الأولى للألعاب الرياضية بالإسكندرية 1953، وفازت سوريا بنتيجة 3-1 أما آخر مواجهة جمعت المنتخبين، فكانت ودية عام 2015 وفاز المنتخب السوري 1-0.

أما آخر فوز رسمي فكان لصالح الأردن 2-1، في تصفيات بطولة كأس آسيا 2015، بتاريخ 5 مارس/ آذار عام 2014.

مصدر الصورة: eremnews

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