رونالدو من يوفنتوس إلى الإمارات.. إليكم التفاصيل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع "entrelineas" الالكتروني أنّ "النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلقى عرضاً تصل قيمته إلى 60 مليون يورو سنوياً للانتقال من يوفنتوس إلى أحد الأندية الإماراتية في الموسم المقبل".

ولفت الموقع إلى أنّ "رونالدو يرتبط بعلاقة مع العديد من رجال الأعمال في الإمارات، وأثناء وجوده في دبي لحضور حفل غلوب سوكر، تلقى العرض الجديد".

وأوضح أنّ "نجم ريال مدريد السابق، يقدم عروضاً قوية مع فريقه الحالي، لكنّ ذلك لا يمنع أن ينتقل إلى أنديةٍ أخرى تقدم له عروضاً مغرية كثيرة".

ولا يزال النجم البالغ من العمر 34 سنة يقدم أداء كبيراً في يوفنتوس، ويتصدر لائحة هدافي الفريق والدوري الإيطالي، بالدرجة الأولى.

ورحل رونالدو الصيف الماضي عن ريال مدريد، في صفقة كلفت الفريق الإيطالي 117 مليون يورو. ومؤخراً، حدّدت عدة مواقع متخصصة في تقييم قيمة اللاعبين أنّ "ثمن رونالدو في السوق بلغ مع بداية العام 2019 حوالى 130 مليون يورو رغم تقدمه بالسن".

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