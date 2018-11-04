يوفنتوس يتخطى كالياري ويحقق أفضل انطلاقة في الدوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

فاز يوفنتوس على ضيفه كالياري، بثلاثة أهداف لهدف، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي، حيث سجل الأهداف كل من باولو ديبالا فيما جاء الهدف الثاني عبر نيران صديقة، بعدما سجل فيليب براداريتش في مرماه، أضاف خوان كوادرادو الهدف الثالث لصالح أصحاب الأرض ، وجاء هدف الضيوف الوحيد عن طريق جواو بيدرو.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فريق "السيدة العجوز" حقق أفضل بداية للفريق في موسم واحد بعد انتهاء أول 11 مباراة بالفوز في 10، والتعادل في واحدة، ويتزامن هذا الإنجاز مع انتقال النجم البرتغالي إلى العملاق الإيطالي مع بدء الموسم الحالي.

وافتتح ديبالا التسجيل بعد مرور 42 ثانية فقط ، قبل أن يعادل كالياري النتيجة بهدفٍ سجله جواو بيدرو في الدقيقة 36 ، لكن الفرحة لم تدم طويلاً بعد أن أحرز زميله فيليب براداريتش الهدف الثاني لليوفي بالخطأ في مرماه بعد دقيقتين فقط.

وفي وقت عانى به يوفنتوس من هجمات كالياري تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تمرير كرة لزميله خوان كوادرادو وهما منفردين بالحارس ، ليسجل الأخير الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة الحادية والثلاثين ، بفارق ست نقاط عن إنتر ميلان ونابولي اللذان يلاحقانه.



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