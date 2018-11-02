نهاية المغامرة الكروية للأسرع عالمياً

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي نهاية "مغامرة" العداء الأولمبي يوسين بولت ضمن صفوفه، بعد تجربة خاض خلالها الجمايكي شهرين في عالم كرة القدم.

وقال النادي المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم إن البطل الأولمبي يوسين بولت أنهى فترة الاختبار مع النادي وسيرحل بعدما فشلا في التوصل لاتفاق بشأن الحقوق التجارية.

وأضاف مايك تشارلزورث مالك مارينرز في بيان "رغم عدم التوصل لاتفاق لمواصلة رحلة يوسين بولت في كرة القدم مع سنترال كوست مارينرز فكان من الرائع وجود العداء الأولمبي وحامل الرقم القياسي معنا لمدة ثمانية أسابيع".

وكان النادي الأسترالي قد عرض مبلغ 150 ألف دولار على النجم الأولمبي للعب في صفوفه، وهو رقم أقل بكثير من 3 ملايين كان يطلبها البطل الأولمبي.



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