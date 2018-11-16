هواوي تدشن متجرها في مول الامارات

أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت مجموعة هواوي اليوم أحدث متاجرها وذلك في مول الإمارات بدبي، وقد ضم مجموعة من آخر ابتكاراتها التكنولوجية.

في إطار حملة التوسع والانتشار حول العالم، أطلقت مجموعة هواوي متجرها الجديد في مول الامارات بإمارة دبي، والذي يضم مجموعة كبيرة لآخر إبتكاراتها التكنولوجية، والتي تراهن الشركة بذلك على تعزيز وجودها عالمياً من خلال تكنولوجيا المعلومات.

ساوند بايت المتحدث: ديفيد وانغ - مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات

"نحن نعتقد أن إمارة دبي دولة تحتوي على الكثير من الشغف والابتكار، و لذلك عندما يكون لدينا منتجات أو خدمات دائما نختار دبي لإطلاقها، فعلى سبيل المثال نحن الان في هذا المتجر نرغب حقا بإطلاق تجربة تسويقية جديدة للمستهلكين، هذا ما نحاول فعله. هذه هي البداية فقط، فنحن نصف تجربة متجر هواوي بوصف مختلف عن الوصف التقليدي المتعارف عليه. ففي المتجر نعتبر أن موظفينا هم العنصر الأهم، لأنهم يمثلون واجهة الشركة أمام المستهلكين ويقدمون خدمات الشركة للمستهلكين. فنحن نقوم بالتأكد من أن موظفي شركة هواوي هم متخصصين في المجال لدعم المستهلكين بشكل مميز".

وتتميز مجموعة هواوي بتقنيات عالية الجودة وخصوصاً في هواتفها الجديدة الثورية مثل هواوي ميت 20 وهواوي برو 20، والتي أعطت للشركة بصمة تميزها عن العلامات التجارية المنافسة.

ساوند بايت المتحدث: ديفيد وانغ - مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات

"نحن نتوقع الآن أن هاتف (ميت 20 برو) سوف يكون الهاتف الأكثر شعبية لهذا العام، وهذا يعود إلى الإبتكار الذي قمنا ببذله في تصميم هذا الجهاز. ولهذا السبب نعتقد أن هذا الشهر سوف تكون الحصة السوقية لشركة هواوي هي الأكبر بين الشركات الأخرى، مقارنة مع الشهر الماضي، فإن مبيعات الشركة قد تزايدت بنسبة 50 بالمئة. و إذا قمنا بمقارنة مبيعات الشركة هذا الشهر مع مبيعات السنة الماضية، فهي قد تزايدت بنسبة مئة بالمئة".

كما تركز هواوي على عدة إستراتيجيات جديدة، ستدخلها في خطتها التسويقية عام ألفين وتسعة عشر.

ساوند بايت المتحدث: ديفيد وانغ - مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات

"لدينا إستراتيجيتين نقوم بإتباعها والإصرار عليها هنا. الأولى هي التركيز على مجال الإستثمار. حيث يمكنك رؤية أننا نقوم بالتركيز على إنشاء شبكة من مراكز الصيانة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، و في نفس الوقت نحن نقوم بإنشاء مراكز الشراء هذه للمستهلكين. والإستراتيجية الثانية هي التركيز على الإبتكار، لأننا نعلم أن دولة الإمارات لديها شغف للإبتكار و التطور. لذلك نحرص عند طرح منتج جديد كل سنة في هذا السوق أن يحتوي على مميزات جديدة و تكنولوجيا حديثة بداخله".

وبذلك تؤكد شركة هواوي انها قصة نجاح صينية عملاقة، بدأت بـ3500 دولار لتحتل في العام 2018 المراكز الأولى في التصنيف العالمي لتكنولوجيا المعلومات.

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